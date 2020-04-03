2020-04-03T06:30:53+03:00
Экономика

240 организаций вошли в перечень системообразующих предприятий Томской области

Заместители губернатора будут вести в них непрерывный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности и занятости
Елена Реутова
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Состояние системообразующих предприятий взяли на контрольСостояние системообразующих предприятий взяли на контрольФото: из открытых источников
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Сергей Жвачкин утвердил перечень системообразующих предприятий и бюджетных учреждений Томской области, состоящий из двухсот сорока организаций. Пять из них входят в федеральный список, утвержденный председателем правительства России Михаилдом Мишустным. В перечень из 646-ти организаций, имеющих большое экономическое значение для страны вошли АО «Аграрная группа», АО «Сибирская аграрная группа», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «КДВ групп» и ООО «Камелот-А» (розничная сеть «Ярче»).

- Мы создали перечень важнейших региональных организаций, включив в него не только промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения. Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача — вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также уточнил, что мониторинг будет включать оценку основных технических и финансово-экономических показателей системообразующих организаций; оценку рисков, способных оказать негативное влияние на их деятельность; предложения по устранению выявленных рисков либо минимизации их негативного влияния; сведения о неполной занятости работников, а также увольнении либо сокращении работников; сведения о просроченной задолженности по заработной плате.

- Сегодня государство принимает беспрецедентные меры для защиты бизнеса, социальных организаций и граждан от экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Задача власти всех уровней — обеспечить их адресную и эффективную поддержку, — заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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