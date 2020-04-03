Покупка обуви в соцсети привела томича в лапы мошенников

3 Апр 2020 2020-04-03T05:52:40+03:00

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По предварительным данным, потерпевший в одной из социальных сетей нашел сообщество, на странице которого можно было заказать различный товар. В разделе «обувь» мужчина выбрал 38 пар, сделал заявку по указанному на сайте номеру телефона. И со своей банковской карты перевел на указанный продавцом электронный кошелек около 29 тысяч рублей. Затем выбрал транспортную компанию, которая ему доставит товар и стал ждать свой заказ.

Максимальный срок доставки был 10 дней, но спустя указанное время товар не пришел. Когда потерпевший написал сообщение продавцу, ему не ответили, а потом и вовсе заблокировали в группе социальной сети.

Мужчина пришел в транспортную компанию, где ему сказали, что никаких посылок на его имя не поступало, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU