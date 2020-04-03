2020-04-03T05:36:24+03:00
Здоровье

Более 7,5 тысяч человек заболели за неделю ОРВИ и гриппом в Томской области

Эпидпорог по-прежнему превышен
Елена Реутова
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При появлении симптомов вызывайте врача на домПри появлении симптомов вызывайте врача на домФото: из открытых источников
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области за прошедшую неделю в Томской области ОРВИ и гриппом заболело 7697 человек. Эпидемиологический порог в регионе превышен на 3,4 %. В областном центре уровень заболеваемости выше эпидпорога на 7,6%.

Отмечается высокая доля гриппа среди респираторных вирусов. В 85% случаев это грипп типа A/H1N1, А/НЗN2и В.

Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на территории области находится ниже среднемноголетнего уровня. Кроме того, в рамках мониторинга за ОРВИ и гриппом, в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

Эпидпорог превышен Фото: предоставлено пресс-службой

Эпидпорог превышенФото: предоставлено пресс-службой

В целях профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области настоятельно рекомендуют:

- Сокращать время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, по возможности избегать подобные места.

- При необходимости посещения многолюдных мест держаться дистанции не менее 1 м (на расстоянии вытянутой руки).

- В местах скопления людей и при близком контакте с ними использовать медицинскую маску и менять ее каждые 3 часа.

- Ограничить контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиханием или кашлем

- Соблюдать «респираторный этикет».

- При признаках заболевания оставаться дома (не посещать работу, оставлять больного ребенка дома),

- Как можно чаще и тщательно мыть руки с мылом; обрабатывать кожным антисептиком,

- Регулярно обрабатывать гаджеты, клавиатуру и трубку телефонов дезинфицирующими салфетками,

- Регулярно проводить влажную уборку в доме и на рабочих местах, проветривать помещения.

- Ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания, труда и отдыха.

- Ввести в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С (шиповник, облепиха, перец сладкий (болгарский), смородина, петрушка и т.д.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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