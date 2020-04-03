Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале

3 Апр 2020 2020-04-03T05:11:17+03:00

Данные, которые там размещены, станут основой для выработки мер помощи

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При разработке федеральных мер поддержки работодателям регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции Министерством труда будут учитываться данные общероссийской базы вакансий «Работа в России». Для того, чтобы не остаться в стороне от помощи федерации, предпринимателям Томской области нужно в течение апреля пройти регистрацию на этом ресурсе.

При регистрации нужно создать личный кабинет, в который на постоянной основе необходимо вносить сведения о режимах труда работников, данные о планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, а также информацию о задолженности по заработной плате.

Федеральные меры поддержки субъектам Российской Федерации и конкретным предприятиям Томска и области будут осуществляться на основании этой информации.

Инструкция по работе с указанным сервисом сбора информации о численности сотрудников для работодателей доступна по ссылке.

Пройти процедуру регистрации на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» работодатели Томска могут также по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU