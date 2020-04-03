2020-04-03T05:11:17+03:00
Экономика

Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале

Данные, которые там размещены, станут основой для выработки мер помощи
Елена Реутова
Поделиться:
Проводится сбор информации для выработки мер поддержкиПроводится сбор информации для выработки мер поддержкиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

При разработке федеральных мер поддержки работодателям регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции Министерством труда будут учитываться данные общероссийской базы вакансий «Работа в России». Для того, чтобы не остаться в стороне от помощи федерации, предпринимателям Томской области нужно в течение апреля пройти регистрацию на этом ресурсе.

При регистрации нужно создать личный кабинет, в который на постоянной основе необходимо вносить сведения о режимах труда работников, данные о планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, а также информацию о задолженности по заработной плате.

Федеральные меры поддержки субъектам Российской Федерации и конкретным предприятиям Томска и области будут осуществляться на основании этой информации.

Инструкция по работе с указанным сервисом сбора информации о численности сотрудников для работодателей доступна по ссылке.

Пройти процедуру регистрации на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» работодатели Томска могут также по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские приставы взыскали долг с «автоподставщика»
Томский государственный университет возобновит занятия с 6 апреля
В Томской области раньше обычных сроков «проснулись» клещи
Выплата социальных пособий для семей с детьми в Томской области будет продлена автоматически
Более 400 шахматистов из России и Казахстана собрал томский интернет-турнир
240 организаций вошли в перечень системообразующих предприятий Томской области
Покупка обуви в соцсети привела томича в лапы мошенников
Более 7,5 тысяч человек заболели за неделю ОРВИ и гриппом в Томской области
Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале
Коронавирус в Томске, последние новости на 3 апреля 2020 года: новых подтвержденных диагнозов нет
В период самоизоляции в Томске парки и скверы закрыты для посещения
Городская среда Томской области стала более благоприятной