Для получения федеральной поддержки работодателей Томска призывают зарегистрироваться на общероссийском портале
При разработке федеральных мер поддержки работодателям регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции Министерством труда будут учитываться данные общероссийской базы вакансий «Работа в России». Для того, чтобы не остаться в стороне от помощи федерации, предпринимателям Томской области нужно в течение апреля пройти регистрацию на этом ресурсе.
При регистрации нужно создать личный кабинет, в который на постоянной основе необходимо вносить сведения о режимах труда работников, данные о планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, а также информацию о задолженности по заработной плате.
Федеральные меры поддержки субъектам Российской Федерации и конкретным предприятиям Томска и области будут осуществляться на основании этой информации.
Инструкция по работе с указанным сервисом сбора информации о численности сотрудников для работодателей доступна по ссылке.
Пройти процедуру регистрации на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» работодатели Томска могут также по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU