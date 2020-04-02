2020-04-02T20:59:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 3 апреля 2020 года: новых подтвержденных диагнозов нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 3 апреля 2020 года
Елена Реутова
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Новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено.Новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено.Фото: из открытых источников
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На сегодняшний день, 3 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области нет.

В больнице №3 Томска продолжают лечение 16 человек: у 10-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у шести в работе. В северской инфекционной больнице на лечении остается один пациент с ранее подтвержденным диагнозом ОРВИ. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

- По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное, - сообщил заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева госпитализируются дети с ОРВИ, гриппом и пневмонией, у которых в обязательном порядке также берутся анализы на коронавирусную инфекцию. У всех 13 пациентов взяты смывы на COVID-19.

Восемь анализов готовы, по ним диагноз коронавирус не подтвержден, у пяти человек анализы находятся на исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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