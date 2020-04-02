2020-04-02T15:17:54+03:00
Общество

В период самоизоляции в Томске парки и скверы закрыты для посещения

Завтра в них будет проводиться санитарная обработка
Елена Реутова
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Прогулки в скверах под запретомПрогулки в скверах под запретом
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В связи с режимом всеобщей самоизоляции в Томске закрыты все городские общественные пространства. Для безопасности малышей крупные детские площадки будут огорожены сигнальной лентой, также в ближайшее время на них установят предупреждающие таблички.

Также завтра будет проводиться санитарная обработка территорий общественных пространств. Подрядные организации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства будут обрабатывать дезинфицирующими средствами скамейки, малые архитектурные формы городских парков и скверов, а также элементы спортивных и игровых комплексов. Посещение общественных пространств в период самоизоляции категорически запрещено.

На территории города находится порядка 57 общественных пространств с общей площадью территории более 1000 гектаров. Санитарная обработка будет осуществляться в первую очередь на территориях с детскими игровыми и спортивными комплексами: в Михайловской роще, в районе Авангарда, в мкр. Солнечный и Зеленые горки, в Буфф-саду, на Белом озере, в сквере Студенческих отрядов, на площади Новособорная, в Театральном сквере, на бульваре Кирова и других территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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