Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал председателем «Томского консорциума»

2 Апр 2020 2020-04-02T13:28:04+03:00

Эта структура является оператором взаимодействия региональной власти с НОК Томской области

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Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский избран председателем «Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций», куда вошли 7 университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН.

«Томский консорциум» является оператором взаимодействия региональной власти с научно-образовательным комплексом Томской области и связующим звеном между промышленностью, прикладной наукой, вузовской и академической средой. Его задача – повышение эффективности и качества научно-образовательной и инновационной деятельности.

– Сегодня научно-образовательный комплекс области отвечает на большие вызовы, связанные с повышением глобальной конкурентоспособности России и региона в международном контексте, и поэтому приоритеты деятельности консорциума должны быть связаны с прорывными проектами, определяющими будущее нашей территории, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

ИСТОЧНИК KP.RU