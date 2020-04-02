2020-04-02T13:28:04+03:00
Умный город

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал председателем «Томского консорциума»

Эта структура является оператором взаимодействия региональной власти с НОК Томской области
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ректор ТГУ возглавил важнейшую научно-образовательную структуру регионаРектор ТГУ возглавил важнейшую научно-образовательную структуру регионаФото: из открытых источников
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Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский избран председателем «Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций», куда вошли 7 университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН.

«Томский консорциум» является оператором взаимодействия региональной власти с научно-образовательным комплексом Томской области и связующим звеном между промышленностью, прикладной наукой, вузовской и академической средой. Его задача – повышение эффективности и качества научно-образовательной и инновационной деятельности.

– Сегодня научно-образовательный комплекс области отвечает на большие вызовы, связанные с повышением глобальной конкурентоспособности России и региона в международном контексте, и поэтому приоритеты деятельности консорциума должны быть связаны с прорывными проектами, определяющими будущее нашей территории, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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