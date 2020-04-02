2020-04-02T10:52:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 2 апреля 2020 года: данные по детям включены в ежедневный мониторинг

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 2 апреля 2020 года
Елена Реутова
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Хорошие новости: новых случаев коронавируса в Томске нетХорошие новости: новых случаев коронавируса в Томске нетФото: из открытых источников
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На сегодняшний день, 2 апреля, новых подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию в Томской области нет.

В больнице №3 Томска продолжают лечение 16 человек: у 10-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у шести в работе. В северской инфекционной больнице на лечении остается один пациент с ранее подтвержденным диагнозом ОРВИ. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

- По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное, - сообщил заместитель руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

С сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по контролю за выявлением коронавирусной инфекции в регионе включены данные по анализам, взятым у пациентов детской инфекционной больницы имени Сибирцева. Сюда госпитализируются дети с ОРВИ, гриппом и пневмонией, у которых в обязательном порядке также берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

- На данный момент в больнице находится 13 детей, у всех взяты смывы на COVID-19. Восемь анализов готовы, по ним диагноз коронавирус не подтвержден, у пяти человек анализы находятся на исследовании, — рассказал Иван Деев.

Свадеб не будет

Отделы ЗАГС Томской области временно приостановили регистрацию заключения и расторжения браков. Это сделано для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима полной самоизоляции.

Сфера услуг под контролем

В соответствии с распоряжением губернатора Томской области о временной приостановке работы предприятий общественного питания с 30 марта по 5 апреля сотрудники районных администраций участвуют в рейдах УМВД и попутно проводят разъяснительную работу с предпринимателями и продавцами о правилах работы в данный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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