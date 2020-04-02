2020-04-02T10:48:33+03:00
Общество

Санитарная обработка подъездов в Томске: контролировать должны горожане

Жилищникам настоятельно рекомендуют усилить уборку многоквартирных домов
Антонина Ленская
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Чистота и гигиена в подъездах зависит, в том числе, от самих жильцовЧистота и гигиена в подъездах зависит, в том числе, от самих жильцовФото: из открытых источников
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Мэр Томска поручил главам районных администраций контролировать санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах и привлечь к этому процессу активных жителей. В городе будут организованы рейды по графику уборки, который в районы передают управляющие компании (УК) и ТСЖ.

Напомним, ранее Госжилнадзор настоятельно рекомендовал томским УК усилить уборку подъездов и мест общего пользования. Особое внимание требуется уделять дезинфекции поручней, перил, кнопок лифтовых кабин и дверных ручек.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящий момент нарушений по санитарной обработке в многоквартирниках не выявлено. Вчера, 1 апреля, УК и ТСЖ провели в Томске дезинфекцию 636 жилых домов: в Ленинском районе их обработано 128, в Кировском – 159, в Советском – 92, в Октябрьском районе – 257. Санобработка дезинфицирующими растворами включает уборку подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.

Тем не менее, в соцсетях появились жалобы томичей на то, что во многих подъездах уборка не проводится вообще, не говоря уже о дезинфекции. Городские власти советуют: если санитарная обработка в местах общего пользования в доме не производится, следует звонить по телефонам «горячих линий», указанным на официальном сайте администрации Томска: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/c7j

ИСТОЧНИК KP.RU

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