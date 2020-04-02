Власти региона существенно снизят налог на имущество для торговых центров Томска

2 Апр 2020 2020-04-02T09:48:59+03:00

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Администрация Томской области готова существенно, в диапазоне от 50 до 70%, снизить налог на имущество для торговых центров областного центра. В обмен их собственники должны предоставить представителям малого бизнеса отсрочку или снижение арендных платежей за используемые площади. Из-за режима всеобщей изоляции многие торговые точки сегодня вынуждены прекратить свою работу,и у них нет средств для оплаты помещений.

- Со многими собственниками площадей переговоры уже на стадии завершения. Владельцы торговых центров готовы к тому, чтобы сейчас либо снизить арендную ставку, либо пересмотреть сроки оплаты в обмен на то, что регион предоставит снижение по налогу на имущество. По каждому торговому центру решение по налогам, связанным с имуществом будет приниматься индивидуально. Здесь многое зависит от кадастровой стоимости объектов недвижимости... Но мы рассматриваем диапазон снижения от 50% до 70% - сообщил в четверг журналистам вице-губернатор по экономике Андрей Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU