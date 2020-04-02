2020-04-02T09:48:59+03:00
Экономика

Власти региона существенно снизят налог на имущество для торговых центров Томска

Их собственники в обмен отсрочат или уменьшат платежи арендаторов площадей
Алиса Селезнева
Поделиться:
В самом большом ТЦ Томска сегодня работают всего несколько магазинов.В самом большом ТЦ Томска сегодня работают всего несколько магазинов.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Администрация Томской области готова существенно, в диапазоне от 50 до 70%, снизить налог на имущество для торговых центров областного центра. В обмен их собственники должны предоставить представителям малого бизнеса отсрочку или снижение арендных платежей за используемые площади. Из-за режима всеобщей изоляции многие торговые точки сегодня вынуждены прекратить свою работу,и у них нет средств для оплаты помещений.

- Со многими собственниками площадей переговоры уже на стадии завершения. Владельцы торговых центров готовы к тому, чтобы сейчас либо снизить арендную ставку, либо пересмотреть сроки оплаты в обмен на то, что регион предоставит снижение по налогу на имущество. По каждому торговому центру решение по налогам, связанным с имуществом будет приниматься индивидуально. Здесь многое зависит от кадастровой стоимости объектов недвижимости... Но мы рассматриваем диапазон снижения от 50% до 70% - сообщил в четверг журналистам вице-губернатор по экономике Андрей Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский госуниверситет – в числе лидеров по количеству выигранных грантов РНФ
Коронавирус в Томске, последние новости на 2 апреля 2020 года: данные по детям включены в ежедневный мониторинг
Санитарная обработка подъездов в Томске: контролировать должны горожане
Власти региона существенно снизят налог на имущество для торговых центров Томска
10 нарушений карантинного режима выявили томские полицейские за минувшие сутки
Томские пищевики запустили акцию поддержки медиков и волонтеров
Весне дорогу: в Томской области закрыт последний автозимник
Томских аграриев бесплатно обучат практикам органического земледелия
Три года проведет за решеткой жительница Томской области, не платившая алименты
Ученые ТПУ придумали, как увеличить эффективность масок
Выставки томских музеев можно посетить виртуально
Заместитель губернатора Иван Деев рассказал, какие меры сегодня принимаются для безопасности медицинских работников
Томич предлагает погулять с его собакой взамен на помощь зоозащитникам
Детсады Томска во время самоизоляции будут работать в режиме свободного посещения