10 нарушений карантинного режима выявили томские полицейские за минувшие сутки

2 Апр 2020 2020-04-02T09:00:27+03:00

Полицейские каждый день проверяют граждан, обязанных соблюдать карантин после возвращения из-за рубежа. Фото: из открытых источников

В общей сложности, ими вчера были проверены более 400 граждан

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УМВД России по Томской области продолжает реализовывать комплекс мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями органов исполнительной власти региона, Роспотребнадзора осуществляются ежедневные проверки соблюдения гражданами карантинных мероприятий и режима самоизоляции.

-За прошедшие сутки нами проверено более 400 томичей, выявлено 10 нарушений карантинного режима, всего за период проверочных мероприятий выявлено 24 нарушения. Также сотрудниками органов внутренних дел проверено более 400 заведений на предмет соблюдения установленного Администрацией области запрета деятельности. Так, 1 апреля, по улице Советская областного центра, стражами порядка выявлен «Салон красоты», сотрудники которого продолжали свою работу. В их отношении составлены административные протоколы. Всего за весть период выявлено 3 подобных нарушения.- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU