2020-04-02T08:38:45+03:00
Общество

Томские пищевики запустили акцию поддержки медиков и волонтеров

Компании начали бесплатно поставлять им продукты и питьевую воду
Алиса Селезнева
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Медики находятся на передовом крае борьбы с коронавирусом.Медики находятся на передовом крае борьбы с коронавирусом.Фото: из открытых источников
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Томские пищевые предприятия и учреждения общепита начали благотворительную акцию помощи медицинским работникам и волонтерам, доставляющим продукты в дома пожилых людей.

- В частности, компания «TomYumBar Томск» вышла с инициативой поддержать волонтеров, доставляющих продукты на дом, и готова частично обеспечивать их бесплатным питанием и масками, изготовленными на заказ на предприятиях Томской области. Компания «Деревенское молочко» готова бесплатно поставлять продукты собственного производства медицинским работникам, которые сейчас трудятся в круглосуточном режиме, а «Томское пиво» будет также бесплатно снабжать медиков питьевой водой. - сообщила начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

Ассоциация пищевиков Томской области продолжает переговоры с местными предприятиями об их участии в данной благотворительной акции

ИСТОЧНИК KP.RU

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