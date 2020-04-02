Весне дорогу: в Томской области закрыт последний автозимник

2 Апр 2020 2020-04-02T08:13:50+03:00

В период весенней распутицы водителей просят не рисковать жизнью и здоровьем – своей и пассажиров. Фото: из открытых источников

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Вчера, 1 апреля, в Томской области закрылся последний автозимник. Дольше всего продержалась зимняя автодорога Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка протяженностью 145 километров в Колпашевском районе.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, на всех закрытых автозимниках и переправах установлены запрещающие знаки. Специалисты дорожной службы преградили проезд транспортных средств по недействующим объектам.

Также с 1 апреля по решению региональной межведомственной комиссии закрываются ледовые переправы и автозимники и в других муниципалитетах. В Парабельском районе это переправы через реку Обь, протоку реки Обь и реку Полой на автодороге Парабель – Нарым – Луговское и через реку Парабель по направлению Парабель – Новиково – Кедровый.

В Колпашевском районе закроют для движения транспорта третью полосу переправы через реку Обь у города Колпашево на автодороге Томск – Каргала – Колпашево.

В Чаинском районе перестанут действовать переправы через реку Чая у села Гришкино на автодороге Подгорное – Игнашкино и у села Подгорное на автодороге Подгорное – Черемушки.

В Молчановском районе запретят движение по переправе через реку Обь (две полосы) у села Могочино на автодороге Тунгусово – Могочино – Суйга. В Тегульдетском районе закроются переправы через реку Чулым у села Берегаево на автодороге Берегаевский Сверток – Красная Горка, у села Центрополигон на автодороге Куяновская Гарь – Центрополигон и у деревни Верхнее Скоблино (Озерное) на автодороге Тегульдет – Белый Яр.

Кроме того, закрываются автозимники Парабель – Нарым (Парабельский район), Каргасок – Средний Васюган и Каргасок – Сосновка – Восток (Каргасокский район), Староабрамкино – Тискино (Колпашевский район).

ИСТОЧНИК KP.RU