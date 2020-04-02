2020-04-02T07:57:21+03:00
Общество

Томских аграриев бесплатно обучат практикам органического земледелия

Средства на это выделил Фонд президентских грантов
Алиса Селезнева
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В Томской области шесть органических сельхозпредприятийВ Томской области шесть органических сельхозпредприятийФото: из открытых источников
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Томская область вошла в число участников проекта «Органическое сельское хозяйство — новые возможности», который реализует Союз органического земледелия России на средства российского Фонда президентских грантов.

В рамках данного проекта пройдет практическое обучение ведению органического сельского хозяйства на сертифицированных предприятиях в четырех регионах России: в хозяйстве «Агро» Томской области, «Органик Эраунд» (Ставропольский край), «Экоферма Джерски» (Калужская область) и агрофирме «Острожко» (Пермская область)».

Обучение будет бесплатным, а хозяйства, где пройдет учеба, получат частичное возмещение затрат на ее организацию.

Напомним, Томская область — единственный регион России, где действует полноценная государственная поддержка органического сельского хозяйства.

-В 2020 году субсидия на возмещение части затрат сельхозпредприятиям, которые занимаются органическим земледелием, составляет 1 тысячу рублей на гектар, — сообщил замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александр Савенко.

Всего в нашем регионе работают шесть органических сельхозпредприятий с общим объемом сертифицированных пахотных земель более 14,5 тысячи га"

Кроме того, Томская область уже имеет хорошие наработки по органическому земледелию в сфере образования: с 2018 года в Томском институте переподготовки кадров и агробизнеса действует программа «Управление и экономика органического сельского хозяйства». Обучение по ней прошли 106 специалистов из Томска, Москвы, Кургана, Кемерово, Красноярска, Иванова, Вологды, Самары, Волгодонска, Белгорода, Новосибирска, Краснодара, а также Башкирии, Калмыкии и Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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