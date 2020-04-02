Три года проведет за решеткой жительница Томской области, не платившая алименты

2 Апр 2020 2020-04-02T07:38:02+03:00

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Жительница г.Асино была лишена родительских прав и обязана, по приговору суда, платить алименты в размере ¼ величины прожиточного минимума в пользу сына, которого воспитывает приемная семья.

На данный момент долг составляет 67 тыс. рублей. Являясь трудоспособной, гражданка не предприняла мер к официальному трудоустройству, отказалась вставать на учет в Центре занятости населения, в связи с чем судебные приставы привлекли ее к административной, а затем и к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

- Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение гражданину тяжкого вреда здоровью. Первоначально суд приговорил женщину к условному наказанию. Условный срок был назначен и за неуплату алиментов – 6 месяцев. Однако она не приходила отмечаться в Уголовно-исполнительную инспекцию, и впоследствии данный вид наказания был заменен реальным трехлетним сроком. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

С осени прошлого года «горе-мамаша» отбывает срок в колонии-поселении. Поскольку в период условного наказания, имея временные заработки, она так и не приступила к оплате алиментов, в отношении должницы возбуждено еще одно уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. Окончательное наказание, назначенное судом по совокупности приговоров, 2 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом от выплаты долга гражданка освобождена не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU