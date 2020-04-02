2020-04-02T06:19:02+03:00
Звезды

Выставки томских музеев можно посетить виртуально

Если вы не могли найти время на посещение выставки - в самоизоляции это стало реальным
Елена Реутова
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Двери томских музеев виртуально-открытыДвери томских музеев виртуально-открытыФото: из открытых источников
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Сразу несколько музеев Томска распахнули свои виртуальные двери для посетителей.

Томский краеведческий музей приглашает посетить на своем сайте 11 выставок и несколько виртуальных туров об истории Нарыма, о жизни таёжных племен, расселявшихся по берегам Оби и «Великом чайном пути».

Художественный музей предлагает ценителям изобразительного искусства обзоры картин,

Музей науки и техники «Точка гравитации» продолжает цикл тематических экскурсий, на которых посетителям расскажут о дисперсии света, познакомят с поляризационными фильтрами, белым светом и цветовым колесом Ньютона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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