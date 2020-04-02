Выставки томских музеев можно посетить виртуально
Сразу несколько музеев Томска распахнули свои виртуальные двери для посетителей.
Томский краеведческий музей приглашает посетить на своем сайте 11 выставок и несколько виртуальных туров об истории Нарыма, о жизни таёжных племен, расселявшихся по берегам Оби и «Великом чайном пути».
Художественный музей предлагает ценителям изобразительного искусства обзоры картин,
Музей науки и техники «Точка гравитации» продолжает цикл тематических экскурсий, на которых посетителям расскажут о дисперсии света, познакомят с поляризационными фильтрами, белым светом и цветовым колесом Ньютона.
ИСТОЧНИК KP.RU