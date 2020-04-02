Заместитель губернатора Иван Деев рассказал, какие меры сегодня принимаются для безопасности медицинских работников

2 Апр 2020 2020-04-02T05:50:57+03:00

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Незаметно для многих томичей медики проводят колоссальную работу. Только один пример: у каждого, кто вернулся из-за рубежа, а также у их контактных лиц нужно взять смывы на коронавирусную инфекцию. Для того, чтобы их работа была максимально безопасной, они используют соответствующие средства индивидуальной защиты, которые позволяют предотвратить попадание вируса.

- Поскольку контакт в этом случае непродолжительный, это не такие средства, которые используют сотрудники скорой помощи, которая везет этого пациента на госпитализацию, или костюмы, которые надевают специалисты, работающие непосредственно с зараженными в инфекционных отделениях, - отмечает Иван Деев. – Но они достаточны.

Все специалисты, которые работают с пациентами, которые потенциально могут оказаться зараженными коронавирусной инфекцией, прошли соответствующее образовательные курсы, в том числе вебинары, которые подготовлены федеральными институтами.

- До каждого доктора доведена информация, как работать с этими пациентами на амбулаторном и стационарном этапах, - рассказывает заместитель губернатора. – Кроме того мы изменили систему маршрутизации, пытаясь отсепарировать граждан, которые с высокой долей вероятности могут иметь CJVID-19.

Вернувшиеся из-за рубежа и находящиеся на самоизоляции томичи в случае появления симптомов, должны позвонить на телефон 516-616. К ним выезжает специалист, который принимает решение. При наличии температуры и кашля такого больного госпитализируют в инфекционное отделение городской больницы №3. Если пациент не относится к этой категории, и у него появились симптомы ОРЗ в среднетяжелой или тяжелой форме, он транспортируется в сортировочный стационар, где в зависимости от тяжести течения заболевания принимается решение о его госпитализации или амбулаторном лечении. Всем госпитализированным таким образом проводится исследование на коронавирус.

- После того, как мы получаем результаты смывов, если они отрицательные, пациента переводят в обычный дежурный стационар, - отметил Иван Деев. – Кроме того, не секрет, что сейчас на базе медсанчасти №2 разворачивается стационар для пациентов с тяжелым течением заболевания. Сейчас у нас таких нет. Однако мы, безусловно, готовимся к тому, что это возможно, чтобы оказать всю необходимую помощь, если она понадобится.

ИСТОЧНИК KP.RU