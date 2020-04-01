Запрет на свадьбы в Томске в связи с самоизоляцией: как долго продлится
Отделы ЗАГС Томской области временно приостановили регистрацию заключения и расторжения браков. Это сделано для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима полной самоизоляции.
Запланированные на апрель и май 2020 года свадебные церемонии рекомендуют перенести на более поздний срок — после 1 июня. Для этого достаточно отправить письменное обращение на электронную почту территориального отдела ЗАГС с указанием контактов и дождаться обратного звонка специалистов.
Если дату свадьбы перенести невозможно, государственная регистрация брака будет проходить только в присутствии молодоженов — без приглашенных гостей.
Подать новые заявления о заключении или расторжении брака на даты после 1 июня 2020 года можно через портал госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU