2020-04-01T15:40:30+03:00
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Запрет на свадьбы в Томске в связи с самоизоляцией: как долго продлится

Весной провести церемонию бракосочетания можно только без гостей
Елена Реутова
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Весенние свадьбы отменяютсяВесенние свадьбы отменяютсяФото: из открытых источников
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Отделы ЗАГС Томской области временно приостановили регистрацию заключения и расторжения браков. Это сделано для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима полной самоизоляции.

Запланированные на апрель и май 2020 года свадебные церемонии рекомендуют перенести на более поздний срок — после 1 июня. Для этого достаточно отправить письменное обращение на электронную почту территориального отдела ЗАГС с указанием контактов и дождаться обратного звонка специалистов.

Если дату свадьбы перенести невозможно, государственная регистрация брака будет проходить только в присутствии молодоженов — без приглашенных гостей.

Подать новые заявления о заключении или расторжении брака на даты после 1 июня 2020 года можно через портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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