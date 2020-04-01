2020-04-01T13:16:05+03:00
Звезды

Новая премьера онлайн на сайте Томской областной филармонии

Зрители в сети интернет увидят монооперу Микаэла Таривердиева «Ожидание», которая была показана в Томске в 2014-м году
ИГОРЬ ТЮРИН
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Бессмертная музыка маэстро на сайте Томской областной филармонииБессмертная музыка маэстро на сайте Томской областной филармонииФото: из открытых источников
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1 апреля в 19:00 Томская областная филармония будет транслировать на своем сайте очередной онлайн-концерт. На этот раз зрители в интернете увидят монооперу Микаэла Таривердиева «Ожидание». Премьера в Томске состоялась на сцене Большого концертного зала филармонии 9 марта 2014 года.

Режиссер – Андрей Колемасов. Солистка – Вероника Цай. Играет Томский академический симфонический оркестр. Дирижер – Ярослав Ткаленко.

– В постановке «Ожидания» вы превзошли самого Покровского, – сказала Вера Таривердиева, вдова маэстро Микаэла Таривердиева, после премьеры монооперы в Томской филармонии. – Я видела много театральных постановок и концертных вариантов этой оперы. Томскому режиссеру Андрею Колемасову удалось театрализацией подчеркнуть глубочайший смысл поэзии и восхитительную музыку.

«Ожидание» – моноопера по поэме Роберта Рождественского «Ожидание (монолог женщины)» (1982). Произведение было написано специально для Камерного театра Бориса Покровского «в расчете на уникальный талант Марии Лемешевой», солистки театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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