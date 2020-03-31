Ограничение на въезд и выезд из Северска введено из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T18:09:07+03:00

Закрытый город стал еще более закрытым Фото: из открытых источников

Такое решение сегодня принято оперативным штабом Томской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

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Решением оперштаба запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений.

Еще одна возрастная категория, которая попала под ограничения - молодежь до 22 лет. Молодым людям пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу.

Ограничат и личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан. С 31 марта 2020 года пропуска в ЗАТО Северск не будут оформляться. Исключение составят разрешения на въезд для россиян, чей визит связан с тяжелым состоянием или смертью родственников, или необходимостью ухода за ними.

Временно отменяется оформление пропусков в закрытый город для посещения театров, музеев, зоопарка, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

Как отмечается на сайте СХК, ограничения продлятся до 1 мая 2020 года

Ограничения не будут распространяться на пациентов, которые проходят лечение в северских медицинских учреждениях.

Въезд по вопросам жизнеобеспечения города (завоз продуктов, топлива, медикаментов и пр). также будет оформляться без ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU