Ограничение на въезд и выезд из Северска введено из-за коронавируса
Решением оперштаба запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений.
Еще одна возрастная категория, которая попала под ограничения - молодежь до 22 лет. Молодым людям пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу.
Ограничат и личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан. С 31 марта 2020 года пропуска в ЗАТО Северск не будут оформляться. Исключение составят разрешения на въезд для россиян, чей визит связан с тяжелым состоянием или смертью родственников, или необходимостью ухода за ними.
Временно отменяется оформление пропусков в закрытый город для посещения театров, музеев, зоопарка, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
Как отмечается на сайте СХК, ограничения продлятся до 1 мая 2020 года
Ограничения не будут распространяться на пациентов, которые проходят лечение в северских медицинских учреждениях.
Въезд по вопросам жизнеобеспечения города (завоз продуктов, топлива, медикаментов и пр). также будет оформляться без ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU