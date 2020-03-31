Преподаватели магистратур томского вуза получили гранты фонда Потанина

31 Март 2020 2020-03-31T11:33:22+03:00

Проекты магистратур ФИПН и ГГФ ТГУ вошли в сотню лучших

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Победителями Грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина этого учебного года стали кандидат географических наук, доцент кафедры географии ГГФ Татьяна Жилина и доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории ФИПН, руководитель магистерской программы «Сибирские исследования» Вячеслав Шевцов из Томского госуниверситета.

Конкурс проводился для преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России. В общей сложности на грантовый конкурс было подано 804 заявки. По результатам конкурса определены 100 победителей.

Один из проектов, получивших в этом году поддержку Фонда Потанина, – «Современные методы и подходы к анализу источников по истории Сибири XVII − начала XXI веков».

Татьяна Жилина представила на конкурс проект «Формирование профессиональных компетенций будущих учителей географии в ходе организации и проведения полевого практикума по наукам о Земле «Познай и береги природу!».

ИСТОЧНИК KP.RU