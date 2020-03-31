Преподаватели магистратур томского вуза получили гранты фонда Потанина
Победителями Грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина этого учебного года стали кандидат географических наук, доцент кафедры географии ГГФ Татьяна Жилина и доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории ФИПН, руководитель магистерской программы «Сибирские исследования» Вячеслав Шевцов из Томского госуниверситета.
Конкурс проводился для преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России. В общей сложности на грантовый конкурс было подано 804 заявки. По результатам конкурса определены 100 победителей.
Один из проектов, получивших в этом году поддержку Фонда Потанина, – «Современные методы и подходы к анализу источников по истории Сибири XVII − начала XXI веков».
Татьяна Жилина представила на конкурс проект «Формирование профессиональных компетенций будущих учителей географии в ходе организации и проведения полевого практикума по наукам о Земле «Познай и береги природу!».
ИСТОЧНИК KP.RU