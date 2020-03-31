В мессенджеры томичей стали приходить фейковые новости
В ряде мессенджеров активно распространяется запись, в которой говорится, что по ночам с вертолетов будет распыляться средство для дезинфекции. УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.
- В настоящее время автор, распространивший заведомо ложную информацию устанавливается, - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве обращают внимание, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства.
Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
ИСТОЧНИК KP.RU