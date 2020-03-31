В мессенджеры томичей стали приходить фейковые новости

31 Март 2020 2020-03-31T10:26:07+03:00

Новости из непроверенных источников могут оказаться фейком Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

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В ряде мессенджеров активно распространяется запись, в которой говорится, что по ночам с вертолетов будет распыляться средство для дезинфекции. УМВД России по Томской области сообщает, что данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер.

- В настоящее время автор, распространивший заведомо ложную информацию устанавливается, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве обращают внимание, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства.

Томская полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU