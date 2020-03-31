В Томске планируют начать мойку улиц с дезинфицирующими средствами
Мэр областной столицы сегодня поручил руководству «ТомскСАХ» связаться с Роспотребнадзором и запросить информацию, о том, какие вещества могут быть применены для дезинфекции улично-дорожной сети, тротуаров, зданий, остановочных комплексов. В распоряжении муниципального коммунального предприятия есть в достаточном количестве поливомоечные машины и мини-диггеры, которые могут осуществлять такую процедуру.
Напомним, сегодня, 31 марта, «ТомскСАХ» перешло на весенне-летний режим работы. Основная спецтехника будет переоборудована для работы по подметанию улично-дорожной сети, мойке дорожного полотна и тротуаров. Также будет продолжено рыхление снега и сбор вытаявшего мусора вдоль обочин, на пешеходных переходах, в районе остановочных комплексов. Полностью переоснащение техники навесным оборудованием для работы в летний период будет завершено к 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU