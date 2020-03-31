В ходе розыска алиментщика томские приставы нашли еще одну должницу

31 Март 2020 2020-03-31T09:30:16+03:00

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Стрежевчанин задолжал крупную сумму по алиментам. Поскольку по адресу, указанному в исполнительных документах, он не проживал, сотрудники отдела судебных приставов по г. Стрежевому объявили его в розыск. В ходе розыскных мероприятий приставы выяснили, что гражданин может находиться в Сургуте и попросили местных коллег проверить информацию. Те, выехав по указанному адресу, установили, что должник в квартире не проживает, но ранее в ней по найму выполнял ремонтные работы.

- Информацию о том, что мужчина работал в этой квартире, пристав получил от собственницы жилья и направил ее объяснение в Стрежевой. При прочтении документа, в котором указаны данные женщины, приставы выяснили, что и она сама является должницей, находящейся в розыске. Гражданка задолжала 700 тыс. рублей, из них 600 тыс. рублей по кредитным обязательствам, остальная сумма приходится на услуги ЖКХ. Женщина ранее также проживала в Стрежевом. – сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сейчас томские приставы готовят материалы исполнительного производства для передачи коллегам в ХМАО с целью взыскания задолженности с данной гражданки. Розыск алиментщика продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU