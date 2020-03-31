Полиция просит томичей быть бдительнее в условиях самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T09:09:51+03:00

Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Фото: из открытых источников

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Текущую эпидемиологическую ситуацию мошенники используют для придумывания новых способов незаконного заработка.

- Аферисты могут, например, сообщить о несуществующей болезни у вас или ваших родственников и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно, обязательно взять паузу и перепроверить сказанное. Кроме того, под предлогом оказания различных услуг – к примеру, обработки квартир и нежилых помещений от коронавируса, могут пытаться проникнуть в ваш дом. – предупреждает УМВД по Томской области.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют томичам: будьте бдительны и предупредите ваших пожилых родственников

- ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений.

не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники. - при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положите трубку и перезвоните в названную ими организацию или своим близким.

- ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU