Пассажирам, прилетающим в Томск из Москвы теперь тоже измеряют температуру
Все службы аэропорта «Богашёво» последние недели работают в режиме повышенной готовности.
-В рамках совместной работы Роспотребнадзора и аэропорта, введена дополнительная мера — обязательное прохождение термометрии при помощи тепловизора всех, кто прибыл рейсами из Москвы.В здании аэровокзала усилен режим обработки и дезинфекции, используются все имеющиеся средства противовирусной профилактики. Концентрация дезинфицирующих средств увеличена в два раза от рекомендованной. В аэровокзале работают три рециркулятора для обеззараживания воздуха.- сообщает пресс-служба областной администрации.
Сотрудники аэропорта соблюдают строгий масочный режим, ведется постоянный мониторинг состояния их здоровья, включая термометрию.
Для информирования авиапассажиров в терминалах аэровокзала и перронных автобусах транслируются объявления о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса.
В зоне прилета организована раздача информационных памяток всем прилетевшим пассажирам, также памятки размещены в зонах терминала и автобусах.
Напомним, рейсы внутренних воздушных линий в томский аэропорт пока выполняются согласно расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU