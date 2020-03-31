2020-03-31T08:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажирам, прилетающим в Томск из Москвы теперь тоже измеряют температуру

В здании аэровокзала также усилен режим обработки и дезинфекции
Алиса Селезнева
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Воздушная гавань Томска работает в режиме повышенной готовности из-за пандемии.Воздушная гавань Томска работает в режиме повышенной готовности из-за пандемии.Фото: из открытых источников
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Все службы аэропорта «Богашёво» последние недели работают в режиме повышенной готовности.

-В рамках совместной работы Роспотребнадзора и аэропорта, введена дополнительная мера — обязательное прохождение термометрии при помощи тепловизора всех, кто прибыл рейсами из Москвы.В здании аэровокзала усилен режим обработки и дезинфекции, используются все имеющиеся средства противовирусной профилактики. Концентрация дезинфицирующих средств увеличена в два раза от рекомендованной. В аэровокзале работают три рециркулятора для обеззараживания воздуха.- сообщает пресс-служба областной администрации.

Сотрудники аэропорта соблюдают строгий масочный режим, ведется постоянный мониторинг состояния их здоровья, включая термометрию.

Для информирования авиапассажиров в терминалах аэровокзала и перронных автобусах транслируются объявления о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса.

В зоне прилета организована раздача информационных памяток всем прилетевшим пассажирам, также памятки размещены в зонах терминала и автобусах.

Напомним, рейсы внутренних воздушных линий в томский аэропорт пока выполняются согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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