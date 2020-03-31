Эксперт ТГУ поделился прогнозом по количеству клещей в этом сезоне

31 Март 2020 2020-03-31T07:57:56+03:00

Весеннее тепло - время, которое требует особой осторожности во время пребывания на природе

Изменить размер текста: A A

Проявлять свою активность клещи начинают еще до полного таяния снега - при среднесуточной температуре около нуля. В 2020 году начало марта выдалось теплым. Если таяние снега будет быстрым, большое количество воды может негативно сказаться на клещах и привести к гибели части вредителей.

- Зима и весна 2020 года бьют температурные рекорды. В связи с этим существует высокая вероятность того, что начало сезона клещевых инфекций наступит раньше обычного, - рассказал профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко. - Как сложится сезон, в большей степени зависит от того, насколько размеренным или быстрым будет наступление весны.

Если весна выдастся «дружной», и таяние снега будет быстрым, для клещей могут сложиться неблагоприятные условия. Если вода будет медленно уходить в почву, часть особей просто погибнет. Переувлажнение, как и излишняя сухость, для клещей крайне нежелательны. Если же весна затянется, то этому виду паукообразных такие условия пойдут на пользу, соответственно, численность их будет выше.

- Количество клещей растет в том числе из-за потепления, - отмечает Владимир Романенко. - В последние годы в Сибири выдавалось достаточное теплое, порой жаркое лето, что пошло вредителям на пользу. Помимо этого, новые очаги клещевых инфекций появляются в результате неправильных действий человека, в частности, из-за недостаточно эффективной политики в отношении бездомных животных – кошек и собак, которые выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.

В результате расширенного исследования в Томске и пригороде выявлены очаги семи клещевых инфекций: клещевого энцефалита, эрлихиоза, боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), риккетсиоза и бартонеллеза.

Часть очагов находятся в излюбленных местах отдыха томичей, в том числе на стадионе «Кедр», в Лагерном саду, Университетской роще и Академгородке.

ИСТОЧНИК KP.RU