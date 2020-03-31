2020-03-31T07:17:50+03:00
Общество

Томичей предупреждают о временном ограничении движения автотранспорта

По улице 79-й Гвардейской дивизии будет проводиться замена водопровода
Антонина Ленская
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«Томскводоканал» должен заменить участок водопровода до начала дорожных работ.«Томскводоканал» должен заменить участок водопровода до начала дорожных работ.Фото: из открытых источников
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С 9 часов 1 апреля до 24 часов 10 апреля в Томске по ул. 79-й Гвардейской дивизии будет ограничено движение транспорта на участке от дома №2-б до дома №5. Бригады «Томскводоканала» будут проводить здесь работы по замене аварийного участка водопроводной линии и ремонту колодца. Водителей просят по возможности выбирать объездные пути, предупреждает пресс-служба мэрии.

Накануне на аппаратном совещании в администрации Томска заместитель мэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев доложил, что в летний период в начале ул. 79-й Гвардейской дивизии будет выполнена замена дорожного полотна на всю ширину проезжей части. В связи с этим ООО «Томскводоканал» заранее выполнит работы по замене аварийного участка трубопровода.

Мэр Иван Кляйн поручил синхронизировать работы дорожников и ресурсоснабжающих организаций. «Ежегодно мы направляем порядка 600 млн рублей на ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и я считаю недопустимым укладывать новый асфальт на тех участках, где есть аварийные сети. Нужно четко совмещать эти планы работ», – заявил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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