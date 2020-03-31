2020-03-31T06:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Томским УК рекомендуют отказаться от очных собраний собственников

Управляющим организациям региона направлены рекомендации по организации работы в условиях распространения COVID-19
Елена Реутова
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Рекомендовано усилить уборку подъездовРекомендовано усилить уборку подъездовФото: из открытых источников
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- Мы рекомендовали главам УК и председателям советов домов, а также другим инициаторам общих собраний собственников не проводить встречи собственников в очной форме до стабилизации эпидемиологической ситуации, - рассказал нам заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. - Сотрудникам управляющих компаний предписано воздержаться от обхода квартир, в том числе для контрольного снятия показаний счетчиков.

Помимо этого, управляющим организациям настоятельно рекомендовано усилить уборку подъездов и мест общего пользования, уделяя особое внимание дезинфекции поручней, перил, кнопок лифтовых кабин и дверных ручек.

Также госжилнадзор рекомендует региональным операторам усилить внутренний контроль за своевременным вывозом ТКО с контейнерных площадок многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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