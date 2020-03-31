Коронавирус в Томске: новости на 31 марта

31 Март 2020 2020-03-31T09:30:31+03:00

Новых заболевших в Томской области нет Фото: из открытых источников

Из инфекционных отделений больниц Томска и Северска за сутки выписаны два человека

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на утро 31 марта.

В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. Накануне из больниц выписаны два человека, на этапе лечения диагноз коронавирус у них не подтвердился.

Как сообщили в оперштабе, в больнице №3 Томска сейчас находится 24 человека, у 19-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у пяти анализы находятся на исследовании. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный.

Положительный диагноз коронавирусной инфекции в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU