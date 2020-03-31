Волонтеры за неделю оказали помощь 60 пожилым томичам

31 Март 2020 2020-03-31T05:25:05+03:00

Заявки отрабатываются в этот же или на следующий день

Изменить размер текста: A A

Ежедневно в волонтерский штаб Томской области, который создан 23 марта на базе СибГМУ, за помощью обращаются от 5 до 10 пожилых и маломобильных людей, которые находятся в режиме самоизоляции. Им требуется помощь в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

- За неделю с начала работы волонтерского штаба к волонтерам обратилось 64 человека. Заявки отрабатываются в тот же день либо на следующий день. Только за сегодняшний день к волонтерам поступило 12 обращений. По состоянию на 19.00 понедельника отработано 60 заявок. Все обратившиеся на горячую линию жители региона довольны оказанной помощью и благодарят ребят за поддержку в трудной ситуации, - рассказал нам активист ОНФ, координатор томского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.

На сегодняшний день в волонтерском штабе Томской области зарегистрировано 74 волонтера, которые готовы ежедневно оказывать посильную помощь нуждающимся. При этом регистрация волонтеров продолжается на сайте dobro.ru, а также в сообществе Волонтеры-медики.

Заявки принимаются по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 и в мобильном приложении «ОНФ.Помощь». Важно отметить, что продукты, лекарства и товары первой необходимости приобретаются волонтерами за счет самих граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU