Волонтеры за неделю оказали помощь 60 пожилым томичам
Ежедневно в волонтерский штаб Томской области, который создан 23 марта на базе СибГМУ, за помощью обращаются от 5 до 10 пожилых и маломобильных людей, которые находятся в режиме самоизоляции. Им требуется помощь в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.
- За неделю с начала работы волонтерского штаба к волонтерам обратилось 64 человека. Заявки отрабатываются в тот же день либо на следующий день. Только за сегодняшний день к волонтерам поступило 12 обращений. По состоянию на 19.00 понедельника отработано 60 заявок. Все обратившиеся на горячую линию жители региона довольны оказанной помощью и благодарят ребят за поддержку в трудной ситуации, - рассказал нам активист ОНФ, координатор томского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.
На сегодняшний день в волонтерском штабе Томской области зарегистрировано 74 волонтера, которые готовы ежедневно оказывать посильную помощь нуждающимся. При этом регистрация волонтеров продолжается на сайте dobro.ru, а также в сообществе Волонтеры-медики.
Заявки принимаются по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 и в мобильном приложении «ОНФ.Помощь». Важно отметить, что продукты, лекарства и товары первой необходимости приобретаются волонтерами за счет самих граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU