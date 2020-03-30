Томская областная филармония начинает серию онлайн-концертов

30 Март 2020 2020-03-30T13:15:30+03:00

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Томская областная государственная филармония сообщает о том, что на своем сайте запускает трансляцию записей наиболее успешных проектов последних лет. Так, онлайн-концерт «SYMPHO-JAZZ. Фрэнк СИНАТРА и другие» (запись выступления от 27.10.2019 г.) будет доступен до 12:00 часов 31.03.2020 года.

Джазовые хиты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза и других культовых исполнителей звучали на сцена Большого концертного зала филармонии в исполнении одного из ярких джазовых голосов Сибири и России – Андрея Иноземцева в сопровождении Томского Академического симфонического оркестра. Как отмечают организаторы: "Это не просто премьера проекта «Джаз с симфоническим оркестром», это настоящее культурное событие с особой атмосферой, пропитанное колоритом старинного сибирского города".

ИСТОЧНИК KP.RU