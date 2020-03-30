2020-03-30T12:57:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Третий заболевший COVID-19 томич чувствует себя удовлетворительно

Тяжелых случаев в регионе на данный момент нет
Елена Реутова
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Все заболевшие коронавирусной инфекцией томичи - молодые людиВсе заболевшие коронавирусной инфекцией томичи - молодые людиФото: из открытых источников
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Как мы сообщали вчера, пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, прибыл из США. Сегодня он находится в удовлетворительном состоянии и не имеет явных симптомов.

Как отметил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев, третий заразившийся томич – это молодой человек, возраст которого до 30 лет. Он находится в изоляции вместе со всеми лицами, с которыми он контактировал.

Тот факт, что заболевшие томичи легко переживают заболевание не должно никого успокаивать. Чтобы не было впечатления, что у всех молодых людей инфекция протекает в легкой форме, Иван Деев напомнил, что порядка 40 % заболевших в Москве - это люди моложе 60, из них 15 % - лица до 40 лет, в том числе. У части из них заболевание протекает в тяжелой форме.

- Не должно быть никаких мыслей: «я молод, поэтому меня это не коснется, и я будут продолжать привычный образ жизни», - обратился заместитель губернатора к томичам.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируется развертывание стационара на 350 коек для пациентов с COVID-19 на базе томской медико-санитарной части №2. Там планируется размещать только пациентов с верифицированным COVID-19, которым необходима респираторная поддержка. В инфекционном отделении городской больницы №3 будут находиться пациенты с симптомами коронавируса, нуждающиеся в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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