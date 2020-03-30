Службы жизнеобеспечения Томской области работают в штатном режиме

30 Март 2020 2020-03-30T12:15:04+03:00

Все региональные операторы по обращению с отходами находятся на посту

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Во всех восьми зонах Томской области регоператоры по обращению с ТКО, как и все предприятия отраслей жизнеобеспечения, с 30 марта по 5 апреля продолжают работать в штатном режиме с соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Весь парк техники и штат сотрудников заняты на погрузке и вывозе мусора, работающие на полигонах также трудятся в обычном режиме. Мусор и отходы вывозятся с контейнерных площадок по прежнему графику.

По поручению департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области регоператоры предпринимают меры по предотвращению распространения коронавируса: организована дополнительная обработка мусоровозов дезинфицирующими средствами, ужесточен контроль за состоянием здоровья сотрудников перед выходом на линию.

Региональная «горячая линия» по вопросам ТКО продолжает работать в обычном режиме. Получить консультацию специалистов, оставить сообщения и жалобы можно по телефону 8-800-350-0477 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU