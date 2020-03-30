На аппаратном совещании в администрации Томской области речь шла о COVID-19
Аппаратное совещание в администрации Томской области губернатор Сергей Жвачкин полностью посвятил ситуации с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Глава региона заслушал отчеты своих заместителей о состоянии дел в отраслях и призвал их полагаться не только на справки, но и на мнения людей.
Как подчеркнул губернатор, на этой нерабочей неделе речь идет не о каникулах, не об оплачиваемом отдыхе, а о соблюдении режима самоизоляции.
Он допустил, что, если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, в регионе будут введены более жесткие меры, по аналогии с Москвой и Московской областью. Но пока о карантине речь не идет. Губернатор призвал соблюдать порядок и на улице, и дома, бережно относиться к тем, кто рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU