2020-03-30T12:03:46+03:00
Коронавирус Covid-19

На аппаратном совещании в администрации Томской области речь шла о COVID-19

Губернатор региона провел совещание, которое он посвятил коронавирусу
ИГОРЬ ТЮРИН
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О коронавирусе говорил даже на аппаратном совещании у губернатораО коронавирусе говорил даже на аппаратном совещании у губернатораФото: из открытых источников
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Аппаратное совещание в администрации Томской области губернатор Сергей Жвачкин полностью посвятил ситуации с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Глава региона заслушал отчеты своих заместителей о состоянии дел в отраслях и призвал их полагаться не только на справки, но и на мнения людей.

Как подчеркнул губернатор, на этой нерабочей неделе речь идет не о каникулах, не об оплачиваемом отдыхе, а о соблюдении режима самоизоляции.

Он допустил, что, если эпидемиологическая ситуация не нормализуется, в регионе будут введены более жесткие меры, по аналогии с Москвой и Московской областью. Но пока о карантине речь не идет. Губернатор призвал соблюдать порядок и на улице, и дома, бережно относиться к тем, кто рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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