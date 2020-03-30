Детские сады Томска сегодня приняли 612 дошколят
В первый день карантина в детских садах Томска вышел на работу весь персонал. Их задача - обеспечить местами детей, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения города.
На базе 66 детских садов, прогимназии «Кристина» и дошкольных отделениях 4 школ было сформировано 94 компактные дежурные группы. Всего на сегодняшний день занятия посещают 612 детей.
- Мы в полном объеме обеспечили местами в дежурных группах всех детей, родители которых заняты в сфере жизнеобеспечения Томска. При этом мы соблюдаем требование о том, что в группах должно быть менее 10 человек. Если завтра будет другое количество детей, мы откроем новые группы. Свободные воспитатели отправлены на домашний режим, - рассказала нам начальник отдела дошкольного образования департамента образования Валентина Марткович.
Как мы сообщали ранее, для родителей школьников и дошколят работают телефоны «горячих линий».
ИСТОЧНИК KP.RU