Детские сады Томска сегодня приняли 612 дошколят

30 Март 2020 2020-03-30T10:24:31+03:00

В одной дежурной группе -не более десяти дошколят Фото: из открытых источников

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В первый день карантина в детских садах Томска вышел на работу весь персонал. Их задача - обеспечить местами детей, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения города.

На базе 66 детских садов, прогимназии «Кристина» и дошкольных отделениях 4 школ было сформировано 94 компактные дежурные группы. Всего на сегодняшний день занятия посещают 612 детей.

- Мы в полном объеме обеспечили местами в дежурных группах всех детей, родители которых заняты в сфере жизнеобеспечения Томска. При этом мы соблюдаем требование о том, что в группах должно быть менее 10 человек. Если завтра будет другое количество детей, мы откроем новые группы. Свободные воспитатели отправлены на домашний режим, - рассказала нам начальник отдела дошкольного образования департамента образования Валентина Марткович.

Как мы сообщали ранее, для родителей школьников и дошколят работают телефоны «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU