2020-03-30T10:24:31+03:00
Общество

Детские сады Томска сегодня приняли 612 дошколят

В случае необходимости, учреждения готовы принять и большее количество ребятишек
Елена Реутова
Поделиться:
В одной дежурной группе -не более десяти дошколятВ одной дежурной группе -не более десяти дошколятФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В первый день карантина в детских садах Томска вышел на работу весь персонал. Их задача - обеспечить местами детей, чьи родители заняты в сфере жизнеобеспечения города.

На базе 66 детских садов, прогимназии «Кристина» и дошкольных отделениях 4 школ было сформировано 94 компактные дежурные группы. Всего на сегодняшний день занятия посещают 612 детей.

- Мы в полном объеме обеспечили местами в дежурных группах всех детей, родители которых заняты в сфере жизнеобеспечения Томска. При этом мы соблюдаем требование о том, что в группах должно быть менее 10 человек. Если завтра будет другое количество детей, мы откроем новые группы. Свободные воспитатели отправлены на домашний режим, - рассказала нам начальник отдела дошкольного образования департамента образования Валентина Марткович.

Как мы сообщали ранее, для родителей школьников и дошколят работают телефоны «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вьетнам впервые провел олимпиаду вне страны – на онлайн-платформе томского вуза
Томская областная филармония начинает серию онлайн-концертов
Третий заболевший COVID-19 томич чувствует себя удовлетворительно
Службы жизнеобеспечения Томской области работают в штатном режиме
На аппаратном совещании в администрации Томской области речь шла о COVID-19
В Томске снимают сериал о жизни молодых российских ученых
Детские сады Томска сегодня приняли 612 дошколят
На звонки жителей Томской области ответит спикер региональной Думы
Томский госуниверситет голосует за лучшее название для нового общежития
Почтовые отделения до 1 апреля будут недоступны для жителей Томской области
Производство защитных масок запустили на 11 предприятиях Томской области
Родители могут узнать о работе садов и школ в Томской области по «горячей линии»
Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Томске
Во всех томских храмах на период пандемии по воскресеньям будут звонить колокола
В ближайшую неделю налоговые инспекции Томской области закрыты для посетителей
Без денег и мотоцикла остался томич, поверив интернет-мошеннику
На утро 30 марта в Томской области два подтверждённых диагноза COVID-19
Вниманию томичей: с 1 апреля социальные пенсии увеличатся
Томичей просят сообщать на «горячую линию» полиции о нарушителях карантина
Третий случай заболевания COVID-19 подтвержден в Томской области
Аэропорт Томска принял последний международный чартер
Апрельские пенсии и пособия жителям Томской области выплатили досрочно
На утро 29 марта в Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса
Томский общепит с понедельника будет закрыт для посетителей