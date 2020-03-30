2020-03-30T10:03:35+03:00
Общество

На звонки жителей Томской области ответит спикер региональной Думы

К своим депутатам избиратели могут обращаться в дистанционном режиме
Антонина Ленская
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Каждый желающий может сформулировать и задать вопрос председателю областной Думы.Каждый желающий может сформулировать и задать вопрос председателю областной Думы.
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Депутаты Законодательной Думы Томской области приглашают жителей региона воспользоваться нерабочими днями, чтобы получить дистанционные консультации по интересующим вопросам или направить в адрес парламентариев свои обращения.

Во исполнение указов Президента России спикер областной Думы Оксана Козловская подписала распоряжение о мерах, проводимых по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Документ, в частности, предписывает перенести до особого распоряжения личный прием граждан в Думе Томской области, а также депутатами на своих избирательных округах. Однако у избирателей есть ряд способов обратиться к депутатам дистанционно, используя электронную почту, телефон или электронную форму обратной связи, размещенную на официальном сайте парламента.

На персональной странице каждого депутата размещены данные о его помощниках, указаны адреса e-mail и номера телефонов, уточняет пресс-служба облдумы. Обращения и вопросы, поступающие на сайт, передаются депутатам (если они адресованы кому-то персонально) либо специалистам по профилю, соответствующему теме обращения.

По словам Оксаны Козловской, она также проведет телефонный прием. «Для того чтобы со мной связаться, нужно 2 апреля, в четверг с 14.00 до 18.00 позвонить по телефонам 8(3822) 510-115 или 8(3822) 510-147. Вам ответят мои помощники. Они внимательно выслушают суть обращения, возьмут ваши контактные данные, после чего в удобное время, которое с вами будет согласовано, я сама вам перезвоню», – заверила спикер.

Все контактные данные, по которым можно уточнить информацию, размещены на официальном сайте областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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