2020-03-30T10:07:40+03:00
Общество

Томский госуниверситет голосует за лучшее название для нового общежития

Принять участие в выборе могут все, кто не равнодушен к alma mater
Антонина Ленская
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Общая площадь нового общежития Томского госуниверситета превышает 21 тысячу квадратных метров.Общая площадь нового общежития Томского госуниверситета превышает 21 тысячу квадратных метров.Фото: из открытых источников
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30 марта на сайте ТГУ стартовало голосование за лучшее название нового общежития, построенного на ул. Аркадия Иванова (кстати, на год раньше срока, уточняет пресс-служба вуза). Ранее специальная комиссия, в состав которой вошли представители ректората, студсовета, профкома и других подразделений, определили топ-5 вариантов из 150 наименований, предложенных студентами, преподавателями, выпускниками и просто неравнодушными к ТГУ людьми.

По итогам отбора пятерка названий-лидеров, предложенных для голосования, звучит так: «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика». Голосование продлится с 30 марта по 5 апреля включительно. Результаты будут объявлены на сайте университета и в группах ТГУ в соцсетях.

Может показаться, что из всего многообразия вариантов выбраны наиболее традиционные и хрестоматийные. Однако проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский пояснил: «При рассмотрении предложенных наименований нужно было учесть множество факторов, в том числе, чтобы «имя» общежития не нарушало чужие авторские права, не имело двусмысленного звучания на другом языке и многое другое. Поэтому в состав комиссии, определявшей топ-5, входили юристы и лингвисты».

Напомним, что жильцами нового общежития, состоящего из двух корпусов, станут в основном магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов, приехавшие учиться в ТГУ из России и зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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