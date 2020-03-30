Томский госуниверситет голосует за лучшее название для нового общежития
30 марта на сайте ТГУ стартовало голосование за лучшее название нового общежития, построенного на ул. Аркадия Иванова (кстати, на год раньше срока, уточняет пресс-служба вуза). Ранее специальная комиссия, в состав которой вошли представители ректората, студсовета, профкома и других подразделений, определили топ-5 вариантов из 150 наименований, предложенных студентами, преподавателями, выпускниками и просто неравнодушными к ТГУ людьми.
По итогам отбора пятерка названий-лидеров, предложенных для голосования, звучит так: «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика». Голосование продлится с 30 марта по 5 апреля включительно. Результаты будут объявлены на сайте университета и в группах ТГУ в соцсетях.
Может показаться, что из всего многообразия вариантов выбраны наиболее традиционные и хрестоматийные. Однако проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский пояснил: «При рассмотрении предложенных наименований нужно было учесть множество факторов, в том числе, чтобы «имя» общежития не нарушало чужие авторские права, не имело двусмысленного звучания на другом языке и многое другое. Поэтому в состав комиссии, определявшей топ-5, входили юристы и лингвисты».
Напомним, что жильцами нового общежития, состоящего из двух корпусов, станут в основном магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов, приехавшие учиться в ТГУ из России и зарубежных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU