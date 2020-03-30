2020-03-30T09:20:44+03:00
Общество

Почтовые отделения до 1 апреля будут недоступны для жителей Томской области

Почтальоны продолжат работать в обычном режиме
Елена Реутова
Поделиться:
Три дня отделения почты будут закрыты для посещенияТри дня отделения почты будут закрыты для посещенияФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба УФСП, с 30 марта по 1 апреля отделения почтовой связи в Томской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, доставляя и обрабатывая корреспонденцию и посылки.

Особый режим работы введен, чтобы не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников. Об изменении графика после 1 апреля УФПС сообщит дополнительно.

- Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказывать им услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем, — отметил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вьетнам впервые провел олимпиаду вне страны – на онлайн-платформе томского вуза
Томская областная филармония начинает серию онлайн-концертов
Третий заболевший COVID-19 томич чувствует себя удовлетворительно
Службы жизнеобеспечения Томской области работают в штатном режиме
На аппаратном совещании в администрации Томской области речь шла о COVID-19
В Томске снимают сериал о жизни молодых российских ученых
Детские сады Томска сегодня приняли 612 дошколят
На звонки жителей Томской области ответит спикер региональной Думы
Томский госуниверситет голосует за лучшее название для нового общежития
Почтовые отделения до 1 апреля будут недоступны для жителей Томской области
Производство защитных масок запустили на 11 предприятиях Томской области
Родители могут узнать о работе садов и школ в Томской области по «горячей линии»
Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Томске
Во всех томских храмах на период пандемии по воскресеньям будут звонить колокола
В ближайшую неделю налоговые инспекции Томской области закрыты для посетителей
Без денег и мотоцикла остался томич, поверив интернет-мошеннику
На утро 30 марта в Томской области два подтверждённых диагноза COVID-19
Вниманию томичей: с 1 апреля социальные пенсии увеличатся
Томичей просят сообщать на «горячую линию» полиции о нарушителях карантина
Третий случай заболевания COVID-19 подтвержден в Томской области
Аэропорт Томска принял последний международный чартер
Апрельские пенсии и пособия жителям Томской области выплатили досрочно
На утро 29 марта в Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса
Томский общепит с понедельника будет закрыт для посетителей