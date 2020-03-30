Почтовые отделения до 1 апреля будут недоступны для жителей Томской области

30 Март 2020 2020-03-30T09:20:44+03:00

Три дня отделения почты будут закрыты для посещения Фото: из открытых источников

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Как сообщает пресс-служба УФСП, с 30 марта по 1 апреля отделения почтовой связи в Томской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, доставляя и обрабатывая корреспонденцию и посылки.

Особый режим работы введен, чтобы не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников. Об изменении графика после 1 апреля УФПС сообщит дополнительно.

- Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказывать им услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем, — отметил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

ИСТОЧНИК KP.RU