2020-03-30T08:59:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Производство защитных масок запустили на 11 предприятиях Томской области

Они оперативно отреагировали на запрос региональной власти
Елена Реутова
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Томичам доступны маски местного производстваТомичам доступны маски местного производстваФото: из открытых источников
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С началом распространения коронавирусной инфекции маски в аптеках стали дефицитом.

- Наши предприятия оперативно отреагировали на появление повышенного спроса на защитные маски. Кроме 11-ти компаний, которые уже запустили их производство,еще как минимум три организации планируют его начать в ближайшее время, — сообщила начальник регионального департамент потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

Цена масок многоразового использования томского производства колеблется от 22 до 70 рублей. В настоящее время пошив защитных масок из хлопчатобумажной ткани и марли под заказ ведут:

ООО «Милослава» (реализует в розницу в фирменных магазинах и отделах «Милослава») — 8-923-428-01-10;

ООО «Швейная фабрика «Царина» — (3822) 91-41-43, 91-42-49;

Салон-ателье «Maglena» — (3822) 51-71-78, 51-20-30;

ООО «ИНФИНИТИ» (ЗАТО Северск) — (3823) 77-31-32;

ТПК «FRESH ТЕКСТИЛЬ» (продажа в розницу в магазинах компании по адресам: ул.Смирнова, 30; ул. Бердская, 31) — (3822) 90-15-00;

ИП Алфимов Д.Ю. — 8-960-973-87-67;

УФСИН России по Томской области — 8-923-443-03-55;

ООО «Огнера» — 8-953-919-20-42;

ИП Чепурнова Е.О. — 8-913-802-63-26;

ООО «Фиора» — 8-913-804-87-55;

ООО «Связь Капитал» — 8-913-850-58-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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