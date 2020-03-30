Родители могут узнать о работе садов и школ в Томской области по «горячей линии»
Такую возможность предоставил региональный Департамент общего образования
Горячие линии департамента образования будут работать и с 30 марта по 3 апреля.Фото: из открытых источников
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Департамент общего образования Томской области открыл «горячие линии» для родителей. По вопросам режима работы детских садов можно позвонить по телефонам (3822) 51-22-70, 51-49-61, по школьному образованию — (3822) 51-53-08, 51-49-61, по дополнительному образованию (работе кружков, секций и пр.) — (3822) 51-66-59, 51-22-67.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Также сообщается, что в период нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля «горячая линия» работает в таком же режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU