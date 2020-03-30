Родители могут узнать о работе садов и школ в Томской области по «горячей линии»

30 Март 2020 2020-03-30T08:35:17+03:00

Горячие линии департамента образования будут работать и с 30 марта по 3 апреля. Фото: из открытых источников

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Департамент общего образования Томской области открыл «горячие линии» для родителей. По вопросам режима работы детских садов можно позвонить по телефонам (3822) 51-22-70, 51-49-61, по школьному образованию — (3822) 51-53-08, 51-49-61, по дополнительному образованию (работе кружков, секций и пр.) — (3822) 51-66-59, 51-22-67.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Также сообщается, что в период нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля «горячая линия» работает в таком же режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU