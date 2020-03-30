2020-03-30T07:47:00+03:00
Общество

Во всех томских храмах на период пандемии по воскресеньям будут звонить колокола

Священники также ежедневно возносят особую молитву о миновании коронавирусной угрозы
Алиса Селезнева
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Томский Царь-колокол обычно звонит только по самым значимым датам.Томский Царь-колокол обычно звонит только по самым значимым датам.Фото: из открытых источников
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По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава во всех храмах Томской епархии в воскресные и праздничные дни в 12.00 будут совершать колокольный звон в течение 10 минут. В Воскресенской церкви будет звонить "Томский Царь-колокол" – самый большой в регионе.

- Традиционно на Руси во время эпидемий звонили в колокола, призывая Божию милость. Если учесть, что в дореволюционной России было больше 1 000 монастырей и примерно 18 000 церквей, то фактически всё пространство Российской империи покрывал колокольный звон. Но прежде всего необходимо умножить наши молитвы о скорейшем прекращении пандемии коронавирусной инфекции, – подчеркнул секретарь Томской епархии архимандрит Иосиф (Еременко).

Напомним, что в храмах Томской епархии за богослужением совершаются особые прошения и молитва, утверждённые Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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