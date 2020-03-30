В ближайшую неделю налоговые инспекции Томской области закрыты для посетителей

30 Март 2020 2020-03-30T07:30:00+03:00

Практически все вопросы по налогам можно решить через сайт ФНС. Фото: из открытых источников

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«Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 марта по 3 апреля 2020 года приостанавливается прием и обслуживание граждан в налоговых инспекциях и их подразделениях. Начиная с 6 апреля, обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронном сервисе «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России» – сообщает пресс-служба ведомства.

Тем, кто уже записался на прием в инспекцию с 30 марта по 3 апреля, необходимо выбрать другие даты для посещения и записаться еще раз.

Даже по предварительной записи через сервис не будут обслуживаться посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, так как они являются наиболее уязвимыми в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации. Также временно приостанавливается прием налогоплательщиков в установленные ранее субботние дни.

Корреспонденция на бумажных носителях будет приниматься через боксы, установленные во входной зоне операционных залов инспекций.

Федеральная налоговая служба призывает граждан перейти на бесконтактное взаимодействие и напоминает, что на сайте ведомства доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно.

В частности, в Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

По всем вопросам можно обращаться в Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22, а также телефон справочной службы регионального УФНС +7 (3822) 28-00-28.

ИСТОЧНИК KP.RU