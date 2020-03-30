Без денег и мотоцикла остался томич, поверив интернет-мошеннику

30 Март 2020 2020-03-30T06:34:46+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих мужчине 1987 года рождения.

- По предварительным данным, потерпевший решил приобрести спортивный мотоцикл на одном из сайтов частных объявлений. Связавшись с продавцом, он узнал состояние техники, обсудил условия доставки в Томск. В назначенный для отправки день «продавец» привез мотоцикл в офис транспортной компании, где документировал на фото и видео процесс упаковки и подготовки документов и отправлял томичу. Получив номер накладной, потерпевший перевел со своей банковской карты злоумышленнику 100 000 рублей. Спустя какое-то время томич зашел на сайт транспортной компании и обнаружил, что на груз, за который он уже перевел деньги, оформлен возврат. Сотрудники транспортной компании пояснили, что мошенник действительно зарегистрировал груз на отправку, но затем (после перечисления денег) потребовал распаковать мотоцикл и увез его. - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Полиция напоминает: Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU