На утро 30 марта в Томской области два подтверждённых диагноза COVID-19
На утро понедельника, 30 марта, в Томской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции остаются два пациента.
- В инфекционном отделении больницы №3 Томска находятся 25 пациентов: у 15-и диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у 10-и человек ПЦР-тесты в работе. У трех пациентов северской больницы диагноз на коронавирус не подтвержден. - сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев,
Напомним, вчера, 29 марта, в Томской области был подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациент в возрасте не из группы риска прибыл в Томск из США. Больной и контактировавшие с ним граждане изолированы. Первые два случая были подтверждены 18 и 26 марта. 27 марта первая пациентка, излечившаяся от COVID-19, была выписана из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU