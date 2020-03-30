Вниманию томичей: с 1 апреля социальные пенсии увеличатся

30 Март 2020 2020-03-30T05:31:58+03:00

В Томской области насчитывается почти 27 тысяч получателей социальных пенсий Фото: Из открытых источников

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Отделение Пенсионного фонда России по Томской области информирует: с 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Правительства РФ размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены на 6,1%. Отмечается, что размер компенсации существенно выше, чем в предыдущие годы: 2% в 2019-м и 2,9% – в 2018-м.

К числу получателей социальных пенсий относятся постоянно проживающие в России граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Также социальную пенсию получают граждане, имеющие статус инвалида (дети-инвалиды, инвалиды с детства) и дети, потерявшие одного или обоих родителей. Размер таких пенсий не зависит от стажа и заработка гражданина и устанавливается в фиксированном размере.

По данным ОПФР, в Томской области получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению являются 28 435 человек (9,4% от общей численности получателей пенсий), в том числе 26 962 – получатели социальных пенсий. Средний размер такой выплаты в 2019 году в России составлял 9 266 рублей.

В связи с индексацией с 1 апреля 2020 года социальных пенсий одновременно будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, дополнительное материальное обеспечение работникам ядерного оружейного комплекса.

Напомним, что страховые пенсии, в том числе по старости (размер которых зависит от стажа, заработка и страховых взносов, уплаченных в ПФР), были увеличены с 1 января 2020 года на 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU