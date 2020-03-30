Томичей просят сообщать на «горячую линию» полиции о нарушителях карантина

30 Март 2020 2020-03-30T05:20:58+03:00

К необходимости самоизоляции не все относятся сознательно. Фото: из открытых источников

К ним относятся те, кто не соблюдает режим самоизоляции после заграничной поездки

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Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. За нарушение законодательства, связанного с не соблюдением карантинных ограничений, предусмотрена административная ответственность.

- Если Вам стали известны факты нарушения карантинных ограничений, просим сообщить по телефону «горячий линии» УМВД России по Томской области 8 (3822) 49-99-94, телефону дежурной части УМВД России по Томской области - 8(3822) 27-12-20 или по телефону 02 (для стационарных телефонов), а также 102 (для сотовых операторов). – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Ранее сообщалось, что один такой нарушитель был выявлен на прошлой неделе. В отношении него составлен протокол об административной ответственности.

На время объявленной Президентом России с 28 марта по 5 апреля нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей.

Также, полиция напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU