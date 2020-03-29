Третий случай заболевания COVID-19 подтвержден в Томской области

29 Март 2020 2020-03-29T11:46:17+03:00

Пока все выявленные случаи коронавируса в регионе - завозные. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Еще один, третий по счету, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Томской области. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Практически сразу ее подтвердил региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области.

- Пациент по возрасту не из группы риска, прибыл в Томск из США. Сам больной и контактировавшие с ним граждане изолированы. - сообщил вице-губернатор Иван Деев.

Всего, на 29 марта, в России подтверждено 1 534 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки число заболевших возросло на 270. Впервые диагнозы были поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Выздоровели из выявленных больных 64 человека; скончались восемь, четверо из которых - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU