2020-03-29T10:10:24+03:00
Общество

Аэропорт Томска принял последний международный чартер

Из Вьетнама на нем прилетели 237 пассажиров
Алиса Селезнева
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Все прилетевшие пассажиры должны уйти на двухнедельный карантин.Все прилетевшие пассажиры должны уйти на двухнедельный карантин.Фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 29 марта, в международный аэропорт «Богашёво» прибыл самолёт из Вьетнама. Рейс Фукуок - Томск авиакомпании Azur Air завершил программу чартерных международных рейсов воздушной гавани Томска на ближайший период.

237 пассажиров «боинга», прилетевших с острова в Сиамском заливе, помимо представителей служб аэропорта встретили сотрудники Роспотребнадзора и регионального управления МВД.

- У всех прибывших измерена температура, собран эпиданамнез, всем вручены постановления о двухнедельной самоизоляции с предупреждением об ответственности за ее нарушение. Уже завтра, 30 марта, полиция начнет проверки исполнения режима – говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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