2020-03-29T07:11:06+03:00
Общество

Апрельские пенсии и пособия жителям Томской области выплатили досрочно

Пенсионный фонд предупреждает об изменении графика приема граждан
Антонина Ленская
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Томичей просят отложить посещение Пенсионного фонда в период действия режима повышенной готовности.Томичей просят отложить посещение Пенсионного фонда в период действия режима повышенной готовности.Фото: из открытых источников
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Отделение Пенсионного фонда России по Томской области информирует: для граждан, получающих пенсию через кредитные учреждения 5-го и 10-го числа, финансирование выплаты за апрель осуществлено уже 27 марта.

Российский Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Напомним, она вводится с понедельника в рамках принимаемых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все жители России получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.

«На данный момент ОПФР по Томской области работает в штатном режиме, однако в целях обеспечения гарантированно своевременной доставки пенсий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки решено произвести финансирование досрочно», – сказано в официальном сообщении.

Кроме того, все клиентские службы ПФР меняют график приема граждан. Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области призывает воздержаться от личного посещения и обращаться за услугами дистанционно – через электронные сервисы и по телефону.

С 30 марта клиентские службы в регионе будут вести прием граждан только по предварительной записи. Телефон горячей линии ОПФР по Томской области +7 (3822) 48-55-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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